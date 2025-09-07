Google enfrenta multa en Europa por favorecer su tecnología adtech de publicidad

La Comisión Europea impuso una multa de 2,95 mil millones de euros (aproximadamente $3,45 mil millones de dólares) a Google, señalando prácticas anticompetitivas en su negocio de tecnología publicitaria, conocido como adtech.

Es la cuarta sanción importante que Google enfrenta por parte de reguladores europeos en una batalla que lleva más de una década.

Motivo y alcance de la multa

El organismo europeo sostiene que Google ha favorecido sus propios servicios de tecnología publicitaria, especialmente su plataforma AdX, posicionándola como eje central en la cadena de suministro de adtech.

Esta preferencia, según la Comisión, permitió a Google imponer tarifas elevadas a rivales y editores digitales, afectando negativamente la competencia y limitando las oportunidades de empresas europeas.

Tensión entre Europa y Estados Unidos

La decisión fue adoptada en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre los principales actores globales.

Mientras EE.UU., encabezado por el presidente Donald Trump, ha amenazado con represalias frente a medidas europeas enfocadas en empresas de tecnología estadounidenses, la Comisión Europea optó por sancionar a Google tras una denuncia del European Publishers Council.

El retraso en el anuncio de la multa se debió a preocupaciones sobre el posible impacto en los aranceles estadounidenses a autos europeos.

Reacciones y próximos pasos

La Comisión ordenó a Google detener sus prácticas de auto-preferencia y presentar en 60 días un plan para cumplir con esta orden, con un plazo adicional de 30 días para implementarla.

Si Google no cumple, la Comisión considera imponer medidas más drásticas, incluyendo la posible separación de parte de sus servicios.

Teresa Ribera, comisaria de competencia, afirmó que la prioridad es garantizar la confianza y la equidad en los mercados digitales.

Respuesta de Google y opiniones del sector

Google expresó su desacuerdo con la resolución y anunció que apelará la multa ante los tribunales. La vicepresidenta de Google Lee-Anne Mulholland argumentó que los cambios exigidos perjudicarán a miles de empresas europeas y defendió la existencia de alternativas competitivas.

Sin embargo, organizaciones como el European Publishers Council y especialistas en regulación digital consideran insuficiente la multa y abogan por una ruptura real de los negocios adtech de Google para fomentar más competencia y apoyar a medios digitales.

La sanción impuesta es la cuarta en importancia para Google, aunque menor comparada con las multas previamente aplicadas en 2018, 2017 y 2019.

La discusión sobre la regulación de gigantes tecnológicos se extiende no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, donde Google enfrentará un juicio clave el 22 de septiembre por supuesta monopolización del mercado de tecnología publicitaria.

Fuente: European Commission