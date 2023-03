Utiliza Chat GPT como un profesional

Ya está disponible GPT-4, el motor detrás de ChatGPT, el servicio que te permite aprovechar toda su capacidad de análisis y generación de textos y ahora han aparecido algunos “trucos” para aprovechar esta herramienta de mejor manera.

Se multiplican las historias y los ejemplos de las cosas que puede hacer ChatGPT: escribir cuentos, hacer monografías, componer un e-mail para el trabajo, contar chistes y más habilidades que se siguen sumando con el paso del tiempo y su desarrollo.

Para usar ChatGPT sólo hay que saber escribir una serie de instrucciones en inglés o español, con la mayor claridad posible. Aún así, no todas las órdenes tendrán el mismo efecto.

Aunque ChatGPT se “programe” con nuestro idioma, saber qué pedirle específicamente, en qué orden, y atendiendo a qué parámetros, permitirá obtener resultados más ajustados a lo que buscamos.

Pero precisamente porque es un sistema que depende del lenguaje natural (el que hablamos día a día, en oposición a un lenguaje de programación) no hay una lista de comandos, todo sirve, pero no con la misma eficacia.

La buena noticia es que el programador peruano Ignacio Velásquez, conocido por ser el creador de la herramienta de productividad Notion, compiló una serie de 500 sets de instrucciones para pedirle cosas específicas a ChatGPT.

Sólo hay que copiar y pegar el texto en la caja de diálogo de ChatGPT, y adaptar esa plantilla a nuestras necesidades específicas.

ANNOUNCEMENT

I’m launching 500+ ChatGPT Prompt Templates on @ProductHunt in the next few hours.

Would love to have your support, please reply “? “ below.

To respect your privacy, I’ll only send a DM to those who write a message. pic.twitter.com/H68j9J2DT7

— Ignacio Velásquez ? | Notion Creator (@TheVeller) March 11, 2023