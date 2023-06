Es oficial, se ha revelado la fecha de lanzamiento del Nothing Phone (2). El altamente anticipado smartphone de la compañía fundada por Carl Pei se presentará al mundo en cuestión de semanas, según se confirmó en un comunicado a través de Twitter.

Nothing Phone (2) verá la luz el 11 de julio

El evento está programado para el 11 de julio próximo y será transmitido en directo a través de la página web oficial de Nothing. Allí, finalmente, podremos descubrir qué nos depara este dispositivo móvil, que promete traer consigo una lista de características técnicas aún más destacadas que las del Phone (1).

La presentación del Nothing Phone (2) está programada para comenzar a las 16:00 BST, lo que equivale a las 17:00 en España, las 12:00 en Argentina y las 9:00 en México. En el anuncio de la fecha de lanzamiento, el fabricante ha compartido un breve clip en el que se puede apreciar un diseño de luces traseras muy similar al de su modelo anterior.

No cabe duda de que Nothing disfruta de generar expectación con sus teasers, y ha estado generando anticipación durante meses para el lanzamiento de este nuevo dispositivo. Hay razones de peso para ello, ya que el Nothing Phone (2) será el primer dispositivo de la marca en llegar oficialmente a Estados Unidos.

Será interesante ver si puede hacerse un lugar relevante entre el público y demostrar si posee las capacidades necesarias para competir con el iPhone.

Algunas filtraciones y renders del dispositivo

Aunque ya hemos tenido un vistazo a una imagen preliminar del Nothing Phone (2), aún no hemos podido verlo en su totalidad. Como mencionamos anteriormente, es evidente que la compañía continuará con un diseño estético reconocible, con una parte trasera transparente y su distintivo sistema de luces llamativo.

Sin embargo, también se ha confirmado que incorporará un LED independiente en uno de los laterales, aunque su función aún es desconocida.

En cuanto a las especificaciones técnicas, aún hay mucho por desvelar por parte de Carl Pei y su equipo. Se sabe que el teléfono contará con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, lo cual representa un salto significativo en comparación con el Snapdragon 778G+ presente en el Phone (1), aunque no sea el procesador más potente o moderno de Qualcomm.

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) June 13, 2023

Mayor batería y más actualizaciones de Android

Además, es un hecho confirmado que el Nothing Phone (2) vendrá con una batería ligeramente más grande que la de su predecesor. En una reciente entrevista con Forbes, el líder de la compañía reveló que la capacidad de la batería será de 4.700 mAh, en comparación con los 4.500 mAh del modelo anterior.

Además, Nothing ha anunciado que el Phone (2) recibirá actualizaciones de Android durante tres años y actualizaciones de seguridad durante cuatro años. De esta manera, la compañía se compromete a proporcionar un producto duradero, cuyo potencial se pueda aprovechar durante un período de tiempo significativo.

Aún hay incógnitas por resolver, y una de ellas es el precio. Por el momento, no se han revelado detalles al respecto. El Nothing Phone (1) fue lanzado en Europa con un precio inicial de 469 euros, por lo que será interesante ver si el Phone (2) logra mantener un valor similar o no.