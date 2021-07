A principios de este año, Samsung lanzó al mercado su nuevo teléfono insignia Galaxy S21 Ultra en color Phantom Silver, Phantom Black y Phantom Titanium, que no son más que los colores básicos negro, gris y blanco renombrados para impulsar el marketing.

Ahora, Samsung ha lanzado al mercado una nueva versión de este equipo en color azul marino. Un modelo que estará a la venta en exclusiva con Best Buy y por el momento se comercializará solo en Estados Unidos, y aún no hay fecha de disponibilidad para otros mercados, aunque seguramente se extenderá a otros países a finales de año.

Los usuarios que quieran comprarlo lo pueden hacer en todas las tiendas Best Buy dentro del país americano. Cabe señalar que el equipo no estará a la venta en ningún otro lugar, ni mediante la tienda en línea de Best Buy ni tampoco a través de Samsung.com, así que debes ir directamente a la tienda local.

Por otro lado, en cuanto al precio, se ha confirmado que el Galaxy S21 Ultra azul marino mantiene su costo de 1,199 dólares, alrededor de 24,000 pesos. No obstante, la cadena de electrónica tiene una promoción para todos los usuarios.

Consta de un descuento de 200 dólares si compras el equipo y lo activas con el operador Verizon o AT&T directamente en el punto de venta. Por supuesto, esto es una promoción muy tentadora, pues no todos los días obtienes un descuento de tanto dinero, por lo que únicamente tendrás que desembolsar 999 dólares.

