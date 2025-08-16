Beta de One UI 8 disponible para Galaxy S24, Z Fold 6 y Flip 6

Después de una larga espera, la compañía surcoreana finalmente está avanzando firme con la beta de One UI 8, su capa basada en Android 16, que ya se encuentra en varios de sus dispositivos estrella lanzados en 2024, justo antes del arribo de la versión estable el próximo mes.

¿Cuáles dispositivos Galaxy ya pueden probar One UI 8?

La expansión de One UI 8 marca un cambio relevante para usuarios de los smartphones y plegables más recientes de Samsung. La beta de Android 16 con One UI 8 ya está disponible para:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Estos modelos representan lo mejor del portafolio Samsung en 2024 y, con esta actualización, abren la puerta a las nuevas funciones y optimizaciones antes de que el resto de la familia Galaxy las reciba de manera estable.

¿En qué países está disponible la beta de One UI 8?

Actualmente, la beta se está desplegando en Reino Unido, Corea del Sur, India y Estados Unidos.

La disponibilidad puede variar según el país y, sobre todo en caso de equipos de operadora, dependerá de la política de cada red. Se espera que en los próximos días más regiones puedan sumarse a este programa.

¿Cómo unirse al programa beta de One UI 8?

Para quienes tienen uno de los equipos compatibles y desean probar las novedades antes que nadie, basta con seguir estos pasos sencillos:

1.- Abre la app Samsung Members en el dispositivo.

2.- Busca el banner del programa Beta de One UI 8.

3.- Haz clic para registrarte y acepta los términos y condiciones.

4.- Tras aprobar la solicitud, ve a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar para recibir la beta directamente en el teléfono.

Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de instalar la beta, ya que al tratarse de una versión en pruebas podría presentar errores inesperados y afectar el rendimiento o la batería.

¿Qué hay de los siguientes Galaxy en actualizar?

Samsung no solo piensa en los modelos estrella actuales. El Galaxy S25, que fue el primero en recibir la beta de One UI 8 en mayo, está a punto de estrenar una nueva versión beta y será el primer dispositivo en recibir la actualización estable a Android 16 a partir de septiembre.

Por otro lado, los Galaxy S23, Z Flip 5, Z Fold 5 y varios modelos de la serie Galaxy A y Galaxy Tab S10, se sumarán al programa beta a partir de septiembre.

Según filtraciones recientes, los Galaxy S23 serán los siguientes en la lista, con acceso estimado para la primera semana de septiembre.

Fuente: Samsung