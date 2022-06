No habrá Galaxy S22 Fan Edition

Hace un par de años, se corrió el rumor de que los teléfonos de la serie Galaxy FE de Samsung podrían dejar de fabricarse, pero poco tiempo después la compañía salió a desmentir dicho rumor. Sin embargo, parece que ahora este rumor si es definitivo, pues hay varios indicios que pueden apuntar a que este modelo ya no se fabricaría más.

De acuerdo con SamMobile, el Galaxy S22 FE no se lanzará, y esto se refuerza porque hasta la fecha no hay información filtrada sobre el equipo, ni imágenes, renders, sin ningún código en nombre en ninguna base de datos, en general, el próximo FE no existe y podría nunca ver la luz.

Samsung lanzó el primer modelo de la serie con el Galaxy S20 FE en 2020, el cual fue muy bien recibido por los usuarios debido a que era una variante descafeinada de los modelos insignia a un precio más bajo. Una de las razones por la que la empresa coreana habría decidido ya no lanzar un nuevo modelo Fan Edition sería por la crisis de los componentes.

No obstante, varios analistas apuntan a que otras de las razones de que ya no habrá más modelos Galaxy S FE es porque las ventas de los Galaxy S20 FE y Galaxy S21 FE estuvieron por debajo de las expectativas.

Quizás las fechas de presentación estaban mal organizadas, ya que el lanzamiento de los teléfonos FE estaba demasiado cerca de los Galaxy S principales, por ejemplo, el Galaxy S20 FE se lanzaba tan solo un mes antes de los Galaxy S21, por lo que los usuarios creían conveniente esperar unas semanas y ya obtenían el último flagship, pasando por alto el modelo S FE.

Esto sucedió igual con el Galaxy S21 FE, donde después de un mes de su lanzamiento Samsung introdujo el Galaxy S22, es por esta razón que los usuarios preferían gastar en el nuevo y flamante gama premium que en una versión atrasada.

Samsung pudo haberlo resuelto lanzando una versión Galaxy S22 FE al mismo tiempo que toda la serie S22, S22 Plus y S22 Ultra, así la empresa le daba una opción al usuario y no competiría así misma. Así que podemos ir diciendo adiós a los smartphones Fan Edition de Samsung, pues es muy probable que ya no se lance un nuevo modelo.