OnePlus es una marca que llegó hace un par de años al mercado mexicano, y lo hizo con grandes expectativas de ser uno de los referentes más importantes. Sin embargo, las estadísticas no han estado del todo a favor de la marca china, y es por eso que han comenzado los rumores sobre su posible salida de México.

Según Javier Matuk, un especialista en tecnología, dijo en Twitter que OnePlus concluirá sus operaciones en el país, pero mencionó que la empresa no ha dado las razones ni mucho menos cuando sucederá.

Después de 2 años de haber comenzado a vender en México, @OnePlus_MEX concluirá sus operaciones en el país. Las razones de su salida aún no han sido especificadas, así como tampoco qué pasará con los equipos que aún están a la venta en su sitio web. pic.twitter.com/eae0sJHJE7 — Javier Matuk (@jmatuk) September 8, 2022

Además, de ser cierto este rumor no se sabe qué pasará con los smartphones que aún están a la venta en los canales oficiales de la compañía, así como aquellos que están a la venta con distribuidores y operadores. OnePlus no ha declarado nada al respecto, por lo que no hay una postura oficial, pero dada la cuota de mercado que posee la marca en territorio mexicano, que es de menos del 2 %, todo apunta a que la empresa tiene serios planes de salir del país.

La competencia en el mercado mexicano es dura, complicada para muchas marcas, ya que prácticamente es un segmento dominado por los teléfonos de gama media con marcas como Samsung, Motorola y HUAWEI a la cabeza.