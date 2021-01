En el inicio del Consumer Electronic Show 2021 (CES) que se está realizando de manera completamente virtual, Alcatel ha presentado su nueva línea de smartphones de gama media y baja con el que competirá todo el 2021, así como también una nueva tablet de gama baja que se caracteriza por tener soporte con el asistente digital de Google.

Los nuevos productos del fabricante forman parte de su catálogo 2021, entre los cuales se incluye a tres smartphones como el Alcatel 3L, Alcatel 1S y Alcatel 1L, y también una tablet para toda la familia, la Alcatel 1T 7 WiFi. Todos los dispositivos estarán disponibles en el mercado durante el primer trimestre de este año cuyo precio será más que competitivo.

Alcatel 3L

El nuevo teléfono inteligente Alcatel 3L destaca por tener un apartado fotográfico de calidad y con funciones inteligentes. Monta tres cámaras traseras con inteligencia artificial que podrán capturar imágenes de gran calidad, según el fabricante.

El sensor principal es de 48 megapíxeles, el segundo sensor es un lente macro de 2 megapíxeles y el tercero es un depth camera de 2 megapíxeles que logrará efectos bokeh. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y viene con soporte HDR. La pantalla es de 6.52 pulgadas con resolución HD+, ratio de 20:9 y el cristal es curvo 2.5D.

Internamente, el equipo está potenciado por un procesador de ocho núcleos que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y también incluye un botón dedicado para Google Assistant. El Alcatel 3L tendrá un precio de 149 euros y estará disponible en colores Jewerly Black y Jewerly Blue a partir de marzo de 2021.

Alcatel 1S

La compañía también presentó al Alcatel 1S que destaca por tener tres cámaras en donde se incluye un sensor primario de 13 megapíxeles con inteligencia artificial, un sensor sensor depth lens de 2 megapíxeles y un tercer lente macro de 2 megapíxeles.

En cuanto a la pantalla de este móvil encontramos que cuenta con una de 6.52 pulgadas con ratio 20:9 y resolución HD+ que ocupa el 88.5 de pantalla-cuerpo. Internamente, integra un procesador de ocho núcleos que viene acompañado de una batería de 4000 mAh. Su precio es de 109 euros y se venderá en colores Elegant Black y Twilight Blue a partir de febrero de 2021.

Alcatel 1L

Alcatel 1L es otro de los smartphones que formarán parte del catálogo de 2021 del fabricante. Este equipo dispone de una pantalla Vast Display de 6.1 pulgadas con una relación de aspecto 19:9 y resolución HD+ junto con un Mini-Notch.

Su batería es de 3000 mAh que ofrecerá una autonomía de hasta un día entero. El procesador está acompañado de 2 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 128 GB a través de una tarjeta microSD. Incorpora un par de cámaras en la parte trasera con un sensor principal de 13 megapíxeles con AI y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 5 megapíxeles para las selfies. Como sistema operativo corre Android 11 Go Edition y su costo será de 135 dólares. Se podrá adquirir a partir de marzo en colores Power Grey y Twilight Blue.

Alcatel 1T 7 WiFi

Por último, la compañía dio a conocer oficialmente una tablet de gama de entrada para toda la familia con Android 10 Go Edition y soporte para aplicaciones como Assistant Go y Google Go. Se trata de la Alcatel 1T 7 WiFi, la cual cuenta con funcionalidades dedicadas para niños y STEAM+, que es un sistema con contenido de educación.

Esta tablet estará disponible en los principales mercados donde la marca tiene presencia a partir de este mes. Los usuarios podrán adquirirla en colores Mint Green y Obsidian Black a un precio de 59 euros en su versión con 16 GB de almacenamiento y 69 euros en su versión con 32 GB.