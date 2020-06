Usuarios reciben la versión beta de Android 11

Hoy era el día en que iba a ser presentada la versión beta de Android 11, junto con el Pixel 4a y tal vez el nuevo dispositivo para televisores. La sorpresa es que algunos usuarios de smartphones Pixel les llegó la OTA de la nueva versión no oficial y ya la están compartiendo.

Mishaal Rahman del equipo de XDA ha estado publicando tuits de las nuevas características, entre las que destaca, un mejorado menú de inicio y ajustes, nuevas formas de íconos, nuevos controles multimedia en los ajustes rápidos, más opciones de control de sugerencias de apps en el lanzador y nuevo submenú para notificaciones en forma de burbuja.

This is the new “power menu” settings in Android 11. This will control the cards & passes and Controls feature that I tweeted about earlier today. pic.twitter.com/EdHNpXmwiR

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020