Google lanzó la actualización de Android 12 beta 2 para todos los usuarios de teléfonos Pixel, y con ella también llegó una nueva función. Es una característica que fue descubierta en el código del sistema operativo, y se trata de un nuevo indicador que se sitúa en la barra de estado que se agrega al proceso de llamada.

Es un indicador que puede mostrar la duración de una llamada directamente en la barra de estado donde también se utiliza un diseño completamente nuevo gracias a Material You. Cabe señalar que la aplicación Teléfono de Android 12 beta 2 no es compatible con esta función, por lo que los usuarios no pueden probarla todavía.

Esto significa que debemos esperar a que Google lance una nueva versión de la aplicación Teléfono. No se ha confirmado aún, pero es probable que este indicador sea compatible con todas las aplicaciones que pueden hacer llamadas, como WhatsApp, Google Duo, Telegram o Facebook Messenger.

Android 12 traerá un montón de nuevas características y mejoras, y una de las nuevas adiciones más simples puede incluir la capacidad de ver la duración de una llamada de voz en curso en la barra de estado. De esta manera será más fácil ver cuánto tiempo has perdido en una llamada de voz.

Con información de Gizchina