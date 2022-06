Android 13 llegará con cambios estéticos menores, por lo que Google únicamente se centrará en mejorar el rendimiento, estabilidad, seguridad y autonomía de su sistema operativo. Entre las mejoras más interesantes se encuentra una mejor integración con los Chromebooks, pero también se avecina una mejora con la sincronización con los relojes inteligentes.

Hace poco se descubrió en el código fuente de la última versión de Google Play Services que Android 13 permitirá a los usuarios desbloquear su smartphone a través de su smartwatch, y quizás esta funcionalidad también dé el salto a Chrome OS, por lo que la integración será total.

Here’s an animation found within Google Play Services that illustrates this “Nearby Unlock” feature. pic.twitter.com/ChjxbkieZK

