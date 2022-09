La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella la conectividad también, sobre todo en redes móviles, donde el 5G es lo de hoy. Sin embargo, la conectividad satelital es otra de las tecnologías que comienzan a ver la luz y seguramente será el futuro, donde el acceso a la red estará en todos lados y la cobertura en cualquier lugar, por lo que finalmente quedará atrás el estar incomunicado en áreas boscosas, en desiertos o lugares remotos.

Hace unas semanas, el operador móvil T-Mobile y SpaceX anunciaron una asociación que permitirá que los smartphones se conecten a los satélites Starlink V2. Lo mejor de todo es que funcionará con los teléfonos inteligentes actuales, ya que utilizará la banda existente en el espectro PCS.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in ’08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we’re designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022