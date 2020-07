Apple podría llevar Mac OS a tu iPhone

Tener la misma experiencia de la pantalla de tu Mac en tu iPhone es un sueño para muchos usuarios y Apple podría hacerlo realidad según se rumorea.

Apple estaría desarrollando un prototipo de un iPhone que corra MacOS. De esta forma al conectar el iPhone al dock y un monitor, se tendría una experiencia completa..todo por reemplazar el chip de Intel por Apple Silicon.

Si esta función suena conocida, es porque antes se le ha visto en Samsung con Dex (incluso acepta monitor, teclado y mouse) y con Linda de Razer e incluso hasta con el Motorola ATRIX en 2011.

Se sabe que una de las dos versiones que se están probando es la que saldría a la venta en caso de concretarse aunque no se sabe la fecha, ya que hay muchas situaciones que intervienen en la decisión.

Era lógico pensar que el uso de Apple Silicon permitía que en la mac se usen apps que funcionen por igual en el iPhone y iPad, lo mismo suceda con los contenidos de Mac.

iPhone with MacOS

Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing ?

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) June 26, 2020