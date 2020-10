Si bien Apple en Estados Unidos desde hace años ofrece la opción de darte una tarjeta con el importe cuando cambias un dispositivo antiguo en buen estado por uno nuevo, en México aunque en las tiendas físicas se ofrece, no aparecía en línea hasta ahora el denominado programa Trade In.

Con Apple Trade In se canjea un dispositivo que cumpla con los requisitos solicitados por la empresa para obtener crédito para comprar un nuevo producto. Es necesario tener 18 años de edad y se reservan el derecho de aceptación. En tienda se debe llevar una identificación oficial válida con fotografía y responder algunas preguntas sobre el estado del dispositivo, su marca y modelo para conocer su valor de canje (incluso te pueden dar más si llevas en buen estado el adaptador de corriente, pero no es recomendado dado que ya no lo incluyen en los nuevos).

Cuando se entregue el dispositivo, se dará una tarjeta de regalo por el valor determinado por los especialistas, para que pueda ser usado cuando se desee. También debes conocer el número de serie, borrar la app “buscar my” y los contenidos.

Si está en buen estado, le buscarán otro dueño a tu equipo, pero si el dispositivo no cumple con los requisitos para obtener crédito, entonces se manda a reciclar sin costo, previo desmontaje con ayuda de su robot Daisy. En ambos casos piden hacer previamente un respaldo del contenido y después borrarlo del equipo. Se pueden llevar todos los dispositivos que quieras, pero el proceso es por cada uno.

En caso de que se desee envíe un producto en línea para reciclar, primero se debe escribir a recycling_mexico@apple.com para saber la ubicación del centro de reciclable más cercano y seguir las siguientes recomendaciones:

Carga inferior a 30%

No se aceptan dispositivos electrónicos desmontados.

No se pueden enviar dispositivos electrónicos con baterías hinchadas o dañadas.

se debe envolver todo el producto con al menos 6.5 cm de material de relleno adecuado, como empaques reciclados o reutilizados y ponerlo en una caja de cartón corrugado.

Enviar sólo un dispositivo por caja

El valor de canje puede variar según la condición, el año y la configuración del dispositivo, en donde incluso se aceptan baterías y empaques para su reciclado. Si está en las mejores condiciones, se puede llevar a la Apple Store de Antara o en Santa Fé, en donde le monto máximo que se dará en tarjeta de regalo es el siguiente: por un iPhone SE recibe $350 MXN. En la serie 6 hasta $975 MXN, por la serie 7 hasta $1,600 MXN, por la serie 8 hasta $2600 MXN, en la serie X hasta $5,100 MXN y en la serie 11 hasta $7670 MXN dependiendo del modelo.

