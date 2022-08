El próximo smartphone de gama media alta de OPPO se ha filtrado en una render donde se puede apreciar que tendrá un diseño muy pero muy elegante, con marcos metálicos, cuerpo delgado y un apartado fotográfico conformado por tres sensores junto con un flash LED.

De hecho, este dispositivo muestra un aspecto similar al del Reno 7Z, pero con toques más pulidos y acabados premium. El render fue publicado por Evan Blass, una de las fuentes más confiables de la industria, por lo que podemos confiar en que el equipo que aparece en la foto es realmente el Reno 8Z.

This is the Reno 8 Z 5G; look familiar? It should – just like Oppo brought the Reno 7 Lite to global markets as the Reno 8 Lite, so seems to be the case with the Reno 7/8 Z 5G. pic.twitter.com/nUlEpmofcd

— Evan Blass (@evleaks) August 2, 2022