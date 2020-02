Así podría ser el diseño del futuro Nokia N9 edición 2020

Quien no recuerda al Nokia N9, aquel smartphone de 2011 que superó muchas expectativas debido a que tenía un diseño atractivo para la época, así como un cuerpo muy resistente y un sistema operativo llamado Meego que reemplazo al extinto Symbian.

Pues bien, este dispositivo pronto podría tener una nueva versión que debutaría este mismo año bajo el mismo nombre y que tendría características de un teléfono de gama media acorde a este 2020.

Evidentemente, el teléfono se vería más moderno, con una pantalla completa y marcos laterales más delgados. El diseñador Antony Andreas creó algunos renders del Nokia N9 edición 2020 basándose en los más recientes rumores que hay entorno a este equipo.

Si bien aún no hay ninguna información sobre sus características, se espera que el teléfono venga con la función Always On Display que tanto caracterizó al sistema operativo Meego y que gusto mucho en su momento.

Los renders muestran un diseño muy parecido al modelo original por no decir idéntico. Por supuesto, en su interior vendrá con un hardware más completo. Cabe destacar que este es únicamente un render creado por un fanático donde se baso en rumores, por lo que no se trata de un diseño final no mucho menos.

Con información de Gizchina