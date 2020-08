Asus lanzará la serie ZenFone 7 el 26 de septiembre

Asus ya han confirmado la fecha en que presentará al Zenfone 7: el 26 de septiembre y además vendrá acompañado de un modelo adicional.

Un Zenfone 7 tendrá procesador 865 y el otro, tal vez el Zenfone 7 Pro, incorporará el procesador Snapdragon 865+. mantendrá su cámara con sistema giratorio, estrenada con el Zenfone 6. Se espera cuatro cámaras en la parte trasera. La batería sería de 5,000 mAh.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.

— Roland Quandt (@rquandt) August 18, 2020