Así rinde el Tensor G5 del Pixel 10 Pro XL frente a la competencia y ha decepcionado a algunos

El Google Pixel 10 Pro XL ha generado gran expectativa en el segmento premium, pero los primeros análisis de rendimiento arrojan resultados mixtos para la nueva generación de procesadores Tensor G5.

A continuación, te compartimos un análisis sobre el desempeño de los nuevos Pixel 10, enfocado en sus benchmarks de CPU y GPU, así como la percepción global frente a la competencia.

Un vistazo al lanzamiento del Pixel 10

Google presentó globalmente la serie Pixel 10 hace pocos días y los primeros usuarios ya han tenido en sus manos las versiones con el procesador Tensor G5.

Las primeras pruebas revelan que, si bien hay avances respecto a la generación anterior, persisten puntos débiles notables frente a rivales con procesadores de Qualcomm, Apple y MediaTek.

Resultados de pruebas AnTuTu y Geekbench

En la prueba AnTuTu, el Pixel 10 Pro XL registró un puntaje total de 1,173,221 puntos. Este resultado lo ubica a la par de dispositivos como el Honor 200 Pro o el Motorola Edge 60 Pro, que equipan el Snapdragon 8s Gen 3 o el Dimensity 8350.

En Geekbench 6, se observa un salto importante respecto al Pixel 9: single-core de 2,296 y multi-core de 6,203, contra 1,889 y 4,247 del modelo previo.

CPU: mejora generacional, pero rezagada frente a la competencia

El CPU del Tensor G5 logra un puntaje de 415,848 en AnTuTu, similar a chips como Snapdragon 8s Gen 4, Snapdragon 8 Gen 3 y Dimensity 9300+. Frente al Pixel 9 Pro XL, el avance ronda el 15% al 35%, según el test.

A nivel de multi-core, el salto es de hasta 46% según Geekbench 6.

Sin embargo, todavía queda rezagado comparado con procesadores de tope de gama lanzados recientemente e incluso algunos de generaciones previas, acentuando la presión ante el inminente lanzamiento de los nuevos SoCs de Qualcomm y MediaTek.

GPU: un retroceso difícil de justificar

La sorpresa (y preocupación) llega en el apartado gráfico. El nuevo PowerVR IMG DXT-48-1536 del Pixel 10 Pro XL marca solo 367,206 puntos en AnTuTu, muy por debajo de su antecesor y su GPU Mali-G715 MC7, que superaba los 440,000 puntos.

Esto significa un recorte de rendimiento gráfico de alrededor del 20% respecto al Pixel 9 Pro XL, posicionando al Pixel 10 al nivel de procesadores lanzados hace cuatro años como el Snapdragon 8 Gen 1. Las pruebas en Vulkan, OpenCL y 3DMark refuerzan esta tendencia, con resultados por debajo de lo esperado para un flagship en 2025.

El Pixel 10 Pro XL representa un avance relevante sobre el Pixel 9, especialmente en eficiencia y experiencia global gracias al chipset Tensor G5. Pero su rendimiento, aunque adecuado para la mayoría, no lidera el mercado.

Es un “gama alta” pensado para quienes buscan la experiencia Pixel y el software de Google, más que para quienes priorizan los máximos benchmarks disponibles.

