Twitter elimina el acceso a archivos APNGs 

Twitter ha decidido prohibir el uso de los archivos animados PNG, después de que estos fueron usados para atacar la cuenta de la fundación para la epilepsia, los cuales podrían desencadenar problemas a las personas sensibles a los movimientos.

Un bug permitía saltarse los ajustes de autoreproducción y permitir varias imágenes animadas en un solo tuit. Es por eso que se eliminan, ya que no pueden ser desactivados, por seguridad para las personas no solo sensible a los movimientos sino a las imágenes flash, como los que padecen de epilepsia.

Existing APNG files uploaded to Twitter will not be removed, and our teams will look into building a similar feature that’s better for you and your Twitter experience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 23 de diciembre de 2019