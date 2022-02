HMD Global continúa trabajando a marchas forzadas en el desarrollo de nuevos teléfonos, en su mayoría de gama media, los cuales son los que más dividendos le está trayendo a la compañía nórdica. Anteriormente ya te habíamos compartido detalles acerca del Nokia G21, el próximo gama media de la marca, y ahora aparecen nuevos renders que nos muestran su diseño al completo.

De la mano de Roland Quandt, una de las fuentes más confiables de la industria, podemos conocer más a fondo el aspecto del nuevo dispositivo de la marca Nokia. Los renders muestran un Nokia G21 con diseño sobrio, con un cuerpo de plástico y acabado texturizado.

Thanks to some fine folks following what HMD is doing (or not doing, which is releasing decent phones) we now know, this should be the Nokia G21. Here’s a bunch more pics. 1/2 https://t.co/lQj8kF2Xtm pic.twitter.com/jBDLSaRBQR

— Roland Quandt (@rquandt) February 3, 2022