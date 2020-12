Tanto si tienes un lector de PDFs o no, Google tiene en Docs una herramienta que permite poderlos abrir en cualquier navegador, pero no siempre se ven bien los archivos, más si tienen imágenes y tablas. Afortunadamente esto se ha mejorado.

Entre las mejoras que se incluyen para poderlos pasar a documentos, ya se permite la importación de imágenes y el texto que se muestre a su alrededor. También el estilo y formato, color de fondo y fuentes, y por supuesto igual columnas, tamaños de páginas, bordes de tabla y el orden en que se visualiza, sobre todo porque a veces se pierde y se desconfigura.

Antes las listas, tablas, columnas pie de página y anotaciones no se detectaban y pedía usar solo fuentes como Arial y Times New Roman para evitar complicaciones.

Estos cambios desde el 30 de noviembre están activos y al final de esta semana estarán disponibles para Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, la G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y usuarios sin fines de lucro.

Con información de Google