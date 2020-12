En 2021 se espera que Motorola lance sus primeros smartphones con Snapdragon 888, por lo que Qualcomm confirmó que se verán dichos gama alta. Una nueva filtración indica que estaría más cerca de lo que creemos.

Hace unos días, Chen Jin, ejecutivo de Lenovo publicó la imagen que ilustra la nota, en donde se da a entender que ese será un próximo lanzamiento. No se sabe si es un modelo de la serie Edge Plus, o una de la X, pero sin duda no pertenece a la Razer.

También se habla de que Motorola lanzará en el primer trimestre de 2021 un lanzamiento, pero indica que es un modelo con snapdragon 865, 8 GB en RAM y 128 GB en ROM, refrescamiento a 105 Hz, pantalla de 6.7 pulgadas, resolución a 2520×1080, batería de 5,000 mAh triple cámara trasera con 64 MP, ultra angular de 16 MP y sensor de profundidad de 2 MP. Se habla de dos cámaras frontales, una de 16 MP con ultra angular y otra de 8 MP y Android 11.

Una filtración más reciente indica que los modelos mencionados se tratan del Motorola Capri y Capri Plus (Caprip). El primero se identifica con el número XT2127 y el modelo Plus con el XT2129. Esta información queda confirmada, al menos para el modelo Plus, en donde según la FCC y Geekbench, usa el procesador Snapdragon 662, 4GB en RAM y Android 11, suma 306 puntos en un núcleo y1258 puntos en multinúcleo. Cuenta con certificado TÜV Rheinland, el cual revela que posee batería de 5,000 mAh y carga rápida a 20W.

Otros reportes indican que el Capri tiene pantalla HD+, con 60 Hz, dual SIM, Snapdragon 460, 4GB en RAM y 64 GB en ROM, con cámara de 48 Mp, 2 MP en profundidad y 2 Mp en macro mas ultra angular de 8 MP y NFC. Y para el plus le dan 90 Hz en la pantalla, 4GB y 64 GB o 6GB y 128 GB, cámaras de 64 MP con 2 MP en profundidad y 13 MP en el ultra gran angular y 13 MP al frente.

