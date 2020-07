OPPO va a lanzar un cargador de 125W

OPPO es una de las marcas más comprometidas con la innovación y diseño, siendo de los pioneros en China en lanzar novedades. Se ha caracterizado por ofrecer cargadores que cada vez son más potentes y este 15 de julio lanzaría uno de 125W.

El más reciente, es el superVOOC 2.0, a 65W, pero el que le sigue es casi el doble del actual, aunque se desconocen los modelos compatibles.

Será interesante conocer los tiempos de recarga por modelo, sobre todo en los que emplean batería de 4,000 mah o 5000 mAh. Es seguro que le va a tomar menos de 45 minutos llegar al 100%, si se considera que ese es el lapso en el Find X2 que emplea la primera capacidad.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. ? #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020