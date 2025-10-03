Google abre su primer Centro de Atención Pixel en México

Google refuerza su presencia en México con una infraestructura de soporte que marca un logro en América Latina.

El gigante tecnológico abrirá en noviembre de 2025 su primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Pixel en la Avenida Masaryk de la Ciudad de México, coincidiendo con el lanzamiento de la familia Pixel 10 en el mercado mexicano.

México lidera el soporte Pixel en Latinoamérica

El país se convierte en el primer territorio latinoamericano en contar con un centro físico oficial de atención para toda la línea de productos Google Pixel.

Esta instalación ofrecerá servicio especializado para teléfonos inteligentes, smartwatches y audífonos, cubriendo tanto reparaciones en garantía como gadgets que ya no cuenten con garantía.

Nancy Roitz, directora global de Operaciones de Reparación en Google, destacó que este centro forma parte del compromiso de la compañía con el mercado mexicano.

La instalación garantizará asistencia personalizada con técnicos certificados, refacciones originales y procesos alineados a estándares internacionales de calidad.

Grupo Simtech operará el servicio

La multinacional Grupo Simtech será la encargada de operar el Centro de Atención Autorizado. Esta empresa se especializa en servicios posventa y logística para dispositivos electrónicos desde 2014, posicionándose como líder en el sector tecnológico mexicano.

Los usuarios podrán acceder a reparaciones el mismo día, con soluciones rápidas y personalizadas para diferentes dispositivos Pixel.

Primera familia Pixel en México

El anuncio del centro de atención coincide con la disponibilidad de la serie Pixel 10 en el mercado nacional.

Google presentó en agosto de 2025 cuatro nuevos smartphones durante el evento Made by Google, todos equipados con el procesador Tensor G5 de nueva generación.

La familia incluye el Pixel 10 base, el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold. El modelo estándar incorpora por primera vez un sistema de triple cámara trasera, añadiendo un lente telefoto de 10.8 MP con zoom óptico de 5x y zoom digital de hasta 20x.

Modelos Pro elevan las capacidades de esta generación

Los Pixel 10 Pro y Pro XL comparten configuración de cámaras con sensores de mayor resolución.

Ambos equipan un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.68, un ultra gran angular de 48 MP con autofoco y un telefoto de 48 MP que ofrece zoom óptico de 5x y zoom digital de hasta 100x mediante Super Res Zoom potenciado por IA.

La cámara frontal alcanza los 42 MP en los modelos Pro, mientras que el sistema permite grabación de video en 8K con las cámaras traseras.

El Tensor G5 ofrece la mayor mejora de rendimiento en la historia de los procesadores Google, con un incremento del 33% en capacidad gráfica respecto al Tensor G4.

Fuente: Forbes