Coca-Cola quiere lanzar un teléfono inteligente como parte de su estrategia de marketing y así hacerse de nuevos clientes, pero ahora en la industria de los smartphones. De acuerdo con Ice Universe, uno de los filtradores con mayor reputación, afirma que la empresa refresquera trabaja en su propio teléfono que podría llamarse ColaPhone.

El ColaPhone podría estar siendo desarrollado por una marca china muy importante, se habla de que es Xiaomi el encargado de su creación, pero también hay indicios que en el proyecto está coludido otras marcas, como POCO, OnePlus, realme e incluso HUAWEI.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023