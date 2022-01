No vamos a negar que, por lo menos una vez, se nos ha olvidado la contraseña o PIN de nuestro teléfono Android, y cuando eso sucede suele ser terrible, ya que si no desbloqueamos el equipo podemos perder el acceso a todos nuestros archivos para siempre. Si estas en un caso similar donde no recuerdas la contraseña de tu móvil, afortunadamente existe una herramienta llamada iToolab UnlockGo (Android), la cual nos ayuda a saltarse el bloqueo de Android con PC, y suele ser muy útil, así como funcional.

Como ya mencionamos, iToolab UnlockGo (Android) es un programa que permite eliminar cualquier tipo de bloqueo de pantalla, ya sea un PIN que se ha establecido, un patrón de bloqueo, una contraseña o huellas dactilares, este software es muy avanzado, el cual nos puede ayudar a desbloquear el teléfono en cuestión de minutos y de la manera más fácil y sencilla, pues solo hay que seguir las indicaciones que se muestran en pantalla y listo.

Compatibilidad de iToolab UnlockGo

Este programa se instala en tu computadora y también se adapta a muchas de las marcas de smartphones más reconocidas con Android. De hecho, esta herramienta es compatible con 14 marcas en total, como Samsung, LG, Motorola, HONOR, HUAWEI, Google, ASUS, Xiaomi, Lenovo, ZTE, vivo, Wiko, TECN e Infinix. No obstante, en un futuro próximo se unirán nuevas marcas tales como Sony, OPPO y OnePlus, por lo que las opciones y compatibilidad es una de las armas más fuertes que podemos encontrar en iToolab UnlockGo.

Otro de los aspectos a destacar de iToolab es que admite múltiples versiones de sistema operativo Android, por lo que, si necesitas eliminar el bloqueo de Google Lock o FRP, este programa puede hacerlo en dispositivos con Android 5.0 y versiones superiores, así que no importa si tu celular corre un sistema operativo desfazado, esta herramienta es muy completa y puede saltarse el bloqueo de pantalla de manera rápida y muy eficiente.

En general, cuando se trata de desbloquear contraseñas en móviles Android, este software se amolda perfectamente a la mayoría de los dispositivos Android y sus versiones más antiguas hasta las más recientes como Android 11. Por otro lado, en cuanto al bloqueo de pantalla, este se puede eliminar sin la perdida de datos, por lo que puedes usarlo sin temor, ya que no se eliminará ningún archivo importante que tengas alojado en el almacenamiento interno de tu equipo, por lo que su uso es bastante seguro.

iToolab UnlockGo (Android) funciona perfectamente en cualquier PC, por lo que no necesitas un ordenador de altas prestaciones técnicas. Todo lo que necesitas para instalar el software es un procesador de 1GHz como mínimo, así como un disco duro de capacidad normal, ya que el programa únicamente necesita 200 MB de espacio libre, y la RAM ni se diga, ocupa muy poco. En cuanto al sistema operativo del PC, el software puede ejecutarse desde Windows 7 y versiones superiores, como Windows 8 o Windows 10, como dijimos, su compatibilidad también es una de sus mejores armas.

Cómo quitar patrón de desbloqueo en teléfono Android

El programa iToolab UnlockGo para Android permite quitar el patrón de bloqueo de Android en PC sin procesos complicados, ya sea que hayas olvidado la contraseña de tu cuenta de Google, la secuencia del patrón de desbloqueo o el sensor de huellas dejó de funcionar, esta herramienta puede hacerlo sin complicaciones. Esto también sirve si compraste un teléfono de segunda mano o usado y está bloqueado con contraseña, con iToolab UnlockGo podrás saltarte este método de autenticación de la manera más rápida y sencilla.

Paso 1. Conectar el dispositivo móvil a la computadora

Lo primero que deberás hacer antes de iniciar el procedimiento es descargar e instalar UlockGo en tu PC, ya sea de escritorio o laptop. Luego tendrás que conectar tu teléfono a la PC mediante un cable USB y elegir entre dos opciones según sea tu caso: ‘eliminar bloqueo de Google’ o ‘Desbloquear Sreen Lock’. La primera opción elimina por completo el bloqueo de FRP (cuenta de Google) en los dispositivos Samsung, mientras que la segunda opción desbloquea cualquier contraseña de pantalla de Android, incluido el PIN, patrón, huella digital, reconocimiento facial, etc. Esto funciona en la mayoría de los dispositivos Android. Hay una tercera opción dentro del programa llamada ‘Desbloquear bloqueo de pantalla sin pérdida de datos’, que consiste en eliminar cualquier formato de contraseña de pantalla en equipos Samsung, pero solo para los primeros equipos de esta marca, por lo que sí es tu caso deberás seleccionar esta tercera opción.

Paso 2. Confirmar la información del teléfono

En este paso deberás confirmar que estás dispuesto a llevar a cabo el proceso, pero bajo la condición que perderás todos los archivos del dispositivo, si estás de acuerdo con ello y no tienes ningún problema tienes que seleccionar el botón ‘comenzar’, posteriormente elegir la marca de tu equipo móvil y apretar el botón ‘desbloquear’.

Paso 3. Poner teléfono en modo de recuperación

Una vez realizo los pasos anteriores es momento de poner el teléfono en modo de recuperación. Cada modelo es diferente, por lo que esto lo deberás buscar en el soporte técnico que proporciona el fabricante de la marca de tu smartphone. Sin embargo, comúnmente se entra al modo de recuperación oprimiendo el botón de volumen abajo y el botón de encendido al mismo tiempo, una vez que aparezca el logo de Android, deberás oprimir el botón de volumen arriba, con eso ya habrás entrado en el modo de recuperación.

Paso 4. Iniciar proceso de desbloqueo

Cuando hayas puesto tu teléfono en modo de recuperación el programa comenzará el proceso de desbloqueo, para ello debes seguir al pie de la letra los pasos que figuran en pantalla y con ello eliminar la contraseña en pantalla, o de igual manera la cuenta de Google o el desbloqueo mediante patrón o huella dactilar. Después de este último proceso todo habrá terminado y tu equipo debería estar completamente desbloqueado.

iToolab UnlockGo para Android es un programa de fácil uso para desbloquear pantallas con bloqueo de Android y FRP de Samsung. Puedes saltar múltiples bloqueos de pantalla en una gran variedad de versiones de Android. Además, esta herramienta admite un total de 14 marcas de smartphones. Para instalarlo solo necesitas una PC de bajos recursos con un procesador de 1 GHz, 200 MB de espacio de almacenamiento y 256 MB de RAM como requerimientos mínimos. La interfaz es muy descriptiva, además de que ofrece capturas de pantalla del proceso para comprender mejor cada uno de los pasos a seguir.