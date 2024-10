¿Cómo utilizar el chat de voz Gemini Live de Google en Android?

La función Gemini Live de Google, que permite chat de voz bidireccional con su chatbot de inteligencia artificial (IA), ya está disponible para todos los usuarios de Android.

Inicialmente, esta característica se lanzó exclusivamente para usuarios de Gemini Advanced a través del plan Google One AI Premium, pero ahora se está implementando para todos. No obstante, hay que tener en cuenta que la versión gratuita solo ofrece la funcionalidad básica; la opción de elegir entre diez voces diferentes no está disponible en este nivel.

Gemini Live: función accesible para todos los usuarios de Android

Dado que la aplicación Gemini aún no está disponible en iOS, los usuarios de iPhone no podrán acceder a la función Gemini Live. Sin embargo, aquellos que cuenten con un dispositivo Android compatible y la app Gemini verán un icono de forma de onda junto al icono de brillo en la esquina inferior derecha, al lado de los íconos de micrófono y cámara.

Al pulsar el icono de forma de onda, los usuarios accederán a la función Gemini Live. En términos simples, se trata de una función de chat de voz bidireccional donde tanto el usuario como la IA se comunican mediante habla.

Aunque la IA habla con fluidez y presenta una ligera modulación vocal, no se asemeja a la función de Modo de Voz Avanzada de ChatGPT, que ofrece voces emotivas y la capacidad de reaccionar a las palabras del usuario.

A pesar de ello, esta funcionalidad resulta útil para aquellos que están en movimiento y prefieren mantener una conversación verbal para obtener un resumen de un correo electrónico o información sobre un tema interesante.

La interfaz de pantalla completa de Gemini Live recuerda a una llamada telefónica. En la parte central de la pantalla, los usuarios observarán un patrón de onda de sonido, y en la parte inferior encontrarán botones para mantener la conversación o finalizarla.

Cómo utilizar la función Gemini Live

Si deseas utilizar Gemini Live en tu dispositivo Android, sigue estos pasos: