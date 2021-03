Por fin OnePlus ha dado a conocer la fecha en que será lanzada la serie 9, la cual es el 23 de marzo. La marca anunció que usará el sistema de imágenes Hasselblad, siendo la primera vez que se integra, en donde el acuerdo tiene una duración de tres años.

Hasselblad es un fabricante sueco de películas para cámaras de alta calidad, que se fundó en 1841, que se hizo famoso con las fotos tomadas con sus cámaras cuando aterrizó en la luna el Apollo. También se empleó el a real fuerza aérea de ese país.

La colaboración consiste en mejoras del software para afinar el color y la calibración del color, dando como resultado la nueva solución llamada Natural Color Calibration con Hasselblad, cuya meta es ofrecer colores más precisos y naturales y será el nuevo estándar en futuros lanzamientos.

En el modo Hasselblad Pro Mode se ofrece la misma interfaz de calibración de la marca, para hacer post ediciones y con muchas herramientas para los profesionales para realizar ajustes en el ISO, tiempos de exposición, enfoque, balance de blancos y el formato RAX a 12 bits.

La serie 9 estará integrada por el One Plus 9, One Plus 9 Pro y OnePlus 9 R. Aunque no se mencionó, se espera que ese mismo día se lance el OnePlus Watch.

Solo en el modelo Pro se incluiría el sistema de Hasselblad, el cual espera que esta colaboración atraiga a más usuarios, para que disfruten de su diseño y experiencia fotográfica.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23. Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg — OnePlus? (@OnePlus_USA) March 8, 2021

OnePlus 9

Se espera que el OnePlus 9 incluya Snapdragon 888, pantalla FHD+ de 6.55 pulgadas a 120Hz. Con cuatro cámaras traseras, dos de 2MP, batería de 4500 mah, con carga rápida a 65W, con 8GB en RAM y 128GB de almacenamiento.

OnePlus 9 Pro

El OnePlus 9 Pro (LE2123) también tendría 120 HZ en su pantalla de 6.7 pulgadas AMOLED, con procesador Snapdragon 888. Este modelo es el que tendría las cámaras Hasselblad: una principal de 48MP, una auxiliar de 50MP, otra de 8MP y na de 2MP lenses. Grabará video a 8K video (30 FPS) y 4K (120 FPS). Vendrá con memoria de 12GB en RAM y 128GB de almacenamiento.

OnePlus 9R

OnePlus 9R es el modelo económico, que viene con pantalla FHD + de 6.5 pulgadas, a 90Hz FHD+, procesador Snapdragon 690, con 8GB en RAM y 128GB de almacenamiento, La cámara principal es de 64P y la batería de 5000 mAh, con carga rápida a 30W.

Con información de Gizchina