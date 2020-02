Confirmado: CoronaVirus no se transmite en paquetes de AliExpress, SHEIN o tiendas chinas

Si estabas pensando comprar en tienda como AliExpress, Gearbest, igogo, GeekBuying, etc, pero tienes miedo de que tu paquete pudiera venir contaminado con el famoso “Conavirus” que está afectando a China no te preocupes, pues no hay ningún riesgo, aquí te contamos los detalles.

En los últimos días comenzó a circular un rumor de que el CoronaVirus podía contagiarse si tocábamos algún paquete que viniera de China, comenzando una nueva psicosis falsa, generando un efecto que han calificado como “chinofobia”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que abrir paquetes procedentes de China no generaría ningún contagio de este nuevo coronavirus. La declaración de la OMS se basa en “análisis previos demuestran que los coronavirus no sobreviven durante mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes”.

Dichos estudios comprueban que el nuevo coronavirus únicamente se contagia entre seres vivos, pues necesita un cuerpo vivo en el que se pueda hospedar para sobrevivir. El coronavirus necesita de “un periodo de incubación de entre dos y diez días”, puntualizó la OMS, que refirió que los primeros síntomas de este padecimiento son “fiebre, tos y dificultades respiratorias”, mismos que no aparecen inmediatamente.

Por lo tanto, no te preocupes de comprar en tiendas chinas, pues es totalmente seguro y quizás haya ligero retrasos en las entregas debido a que existe una lentitud en los servicios de China en cuanto a paqueterías, pero no existe ningún riesgo con los paquetes importados desde China.