Por lo general en todos los smartphones se pueden crear widgets de las apps que vienen preinstaladas y en algunas de las apps que después instalas. Estos pueden ubicarse en una parte de pantalla de inicio que permita un acceso fácil, pero no hay lo mismo en cuanto a páginas web, lo más cercano es crear accesos directos en tu navegador. Gracias a la app Widgery: Web Widget esto es posible.

Widgery: Web Widget, es una app para Android que crea widgets personalizados con base en páginas web para siempre ver un sitio en el escritorio, con la ventaja de actualizaciones en tiempo real. Es una gran forma de evitar entrar al navegador y abrir muchas pestañas por cada sitio que desees entrar, por lo que es útil para consultar tus sitios de noticias, entretenimiento o compras más frecuentes y claro, en escuela los sitios de consulta de información a los que más accedes, creando una especie de feed personalizada acorde a tus necesidades.

La app es amable con la vista, ya que permite cambiar al modo de noche, en donde tanto los contenidos de la app, como los widgets cambian a un color rojo, con tan solo tocar un botón. La app viene lista para ser usada por lo que no es necesario configurar nada, pero si lo deseas se pueden cambiar algunas de las opciones predeterminadas respecto a su funcionamiento, por cada una de las páginas agregadas.

A continuación, se presenta una guía paso a paso para que puedas sacar el mayor provecho de la app tanto para agregar widgets de los contenidos predeterminados como los personalizados.

Cómo agregar contenidos predeterminados en tu escritorio en Android

Después de descargar la app, otorga los permisos para que acceda a los archivos del dispositivo Selecciona si deseas que los contenidos se abran desde Facebook o Chrome El siguiente paso es opcional. Eliminar los sitios predeterminados que no son de tu interés. Basta con navegar entre las opciones para borrar las que no te servirán, para lo cual basta con mantener apretado la que no deseas para darle eliminar. Esto igual se puede hacer en otro momento, pero sin duda ayuda a que aparezca más rápido tus búsquedas. Entra al espacio en tu escritorio en donde deseas incorporar el widget en la pantalla de inicio de tu smartphone. Selecciona la opción widget y ve hasta la parte final en donde aparecerá la opción Widgery y tócala Abrirá la app para que selecciones el contenido de tu interés, ya sea navegando o escribiendo su nombre en el buscador. Ubica y configura el tamaño que deseas para tu widget. Espera a que se vea y eso es todo. Repite los pasos para agregar otros contenidos

De vez en cuando aparece una ventana en donde te pide donar y ser parte de la versión premium aunque no contiene anuncios. Es una forma de apoyar al desarrollador al dar gratuitamente su app, ya que no se bloquea ninguna función. La única diferencia es la aparición de este formato de compra al editar un widget o cuando lo colocas en pantalla, ya que en UrySoft no les gusta poner publicidad.

Agregar contenidos personalizados

Esta es la parte más valiosa de la app. Toma un poco de tiempo, pero es sencillo. Solo cambia el inicio y lo demás se agrega como se describió en la parte para insertar los widgets predeterminados.

Entra a la página de tu interés en tu navegador y dale compartir Selecciona la opción Widgery Se abre la app y espera que cargue la página web Regrese a la pantalla de inicio del escritorio en donde deseas colocar tu widget Selecciona la opción agregar Widget y luego la app Widgery Abrirá la app y con el buscador, escribe el nombre del sitio web por agregar. Puedes personalizar las opciones ahora o después. Tócala y se ubicará en el espacio seleccionado Cuando veas los bordes azules cámbiale al tamaño deseado y eso es todo Repite los pasos para agregar más widgets

Esta app novedosa te ahorrará mucho tiempo una vez que la tengas ya configurada. Sin duda, vale la pena tener a la mano tus contenidos de forma rápida. Aquí unos ejemplos de contenido personalizado, con diferentes tamaños en los Widgets.