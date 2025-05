¿Cuánto costará el Nothing Phone 3 en México? Esto es lo que sabemos

¿Cuánto costará el Nothing Phone 3 en México?

Carl Pei, CEO de Nothing, ha revelado pistas sobre el precio de su próximo flagship, el Nothing Phone 3. Aunque no confirmó cifras exactas por región, adelantó que tendrá un importante aumento de precio respecto a su antecesor. Según Pei, el dispositivo se ubicará alrededor de 800 euros, lo que equivale a:

– $1,063 USD

– $17,500 MXN (pesos mexicanos, aproximadamente)

Esta alza no es sorpresa, ya que la compañía ha confirmado que el Phone 3 será su primer teléfono verdaderamente premium, con materiales de alta gama y un enfoque en IA.

¿Podrá competir con el iPhone 16e y el Pixel 9a?

En mercados como México, se espera que el Nothing Phone 3 no supere los $15,000 MXN, para no alejarse de rivales como:

– Google Pixel 9a: $13,500 MXN

– iPhone 16e: $14,999 MXN

– OnePlus 13r: $12,000 MXN

Si Nothing ajusta su estrategia de precios en México, el Phone 3 podría ubicarse entre $15,000 y $18,000 MXN, compitiendo directamente con los flagships de muchos fabricantes.

¿Qué esperar del Nothing Phone 3?

Pei promete un salto en rendimiento, mejoras de software y nuevas funciones de IA, aunque aún no se confirma si usará el Snapdragon 8 Gen 3 o el Snapdragon 8 Elite. El lanzamiento está programado para verano de 2024, y se esperan más filtros en las próximas semanas.

El Nothing Phone 3 apunta a ser un competidor serio en el segmento premium, pero su éxito dependerá de cómo equilibre precio, innovación y desempeño frente a gigantes como Apple y Google.

Fuente: Engadget