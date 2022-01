Si estás pensando en vender tu smartphone porque la cuesta de enero está pegando severamente tu bolsillo, y quieres recuperar un poco de dinero poniendo a la venta tu más preciado smartphone, aquí te orientaremos sobre cuánto vale tu equipo hoy en día. Es importante mencionar que si se trata de un móvil Android su precio se devalúa mucho más rápido que un iPhone, por ejemplo.

Muchas personas, al poner en venta su equipo no saben qué precio ponerle, ya que no quieren venderlo muy barato, pero también pueden caer en el error de ofrecerlo a un precio mayor que no es el indicado, por lo cual nadie terminará comprando. Obviamente, los precios que figuran en este artículo corresponden a smartphones usados, por lo que te ayudará perfectamente a colocar un precio justo.

Si tu teléfono es de la marca Xiaomi debes saber que lo máximo que puedes pedir por un equipo de estos son unos 11,500 pesos, en todo caso que tu modelo sea un Mi 10 Pro. Sin embargo, si tu teléfono es un Mi MIX 2 aquí su precio rondaría los 3,000 pesos. Si tienes un Mi MIX 3 puedes darlo en 4,900 pesos, un Mi MIX 4 en 19,500 pesos, etc. En el siguiente listado podrás observar el precio sugerido:

Mi 8 SE: 3,000 pesos

Mi 8: 3,200 pesos

Mi 8 Pro: 4,900 pesos

Mi 9: 5,500 pesos

Mi 10: 8,900 pesos

Por otro lado, si tienes un smartphone de la marca Nokia debes saber que estos no son muy codiciados, por lo que debes ofrecer tu equipo de esta marca a un precio bastante atractivo. Por ejemplo, el Nokia 2.4 puedes venderlo en aproximadamente 1,900 pesos, un Nokia 5.3 en 2,500 pesos y si posees un Nokia 8.3 su valor podría ascender en alrededor de los 5,900 pesos.

Samsung es de las marcas más reconocidas y sus teléfonos de los más vendidos y deseados, por lo que aquí podrías vender tu equipo usado y sacar una mayor ganancia. Los modelos de segunda mano que más buscan los usuarios son la serie Galaxy A, por lo que, si tienes uno de estos móviles puedes venderlo rápido siempre y cuando lo ofrezcas a un precio justo y competitivo, este en excelentes condiciones, sin detalles.

Galaxy A71: 4,500 pesos

Galaxy A51: 3,900 pesos

Galaxy A42 5G: 2,900 pesos

Galaxy S20 FE: 7,500 pesos

Galaxy S21: 17,900 pesos

Finalmente, si cuentas con un iPhone reciente puedes sacar parte de tu inversión vendiéndolo a buen precio. Si quieres vender tu iPhone XS puedes hacerlo por 8,500 pesos, el iPhone X por 7,500 pesos, iPhone XR puedes venderlo por aproximadamente 7,000 pesos y si eres dueño del iPhone 11 usado su precio sugerido es de 10,900 pesos.

Estos precios son estimaciones y los cuales se encuentran a la venta a precios muy similares, pero su costo dependerá en las condiciones que se encuentre el móvil que estás vendiendo. No puedes vender un iPhone 11 con el vidrio ligeramente rayado al mismo precio que uno que está impecable y bien cuidado.

Considera que tras el paso de los años tu celular va perdiendo valor, sobre todo cuando sale una nueva versión, es por eso por lo que su valor puede reducirse hasta un 30% después del primer año, sobre todo si es un equipo Android de gama media y baja. Los alta gama suelen reducir su costo en un 25% cada año, por lo que en este sentido podrás recuperar un poco de tu inversión si estás vendiendo un smartphone premium usado. Es decir, si adquiriste un Galaxy S21 Ultra cuyo costo fue de 25,000 pesos, al año siguiente ya lo puedes encontrar en tiendas de segunda mano en alrededor de 22,000 pesos.

Por otro lado, si tu smartphone de gama media te costó 9,999 pesos, al año siguiente ya lo puedes vender por hasta 8,500 o 7,900 pesos, pero el segundo año este precio puede bajar considerablemente hasta los 7,500 o 6,900 pesos. Así que el precio final de un smartphone usado puede cambiar debido a muchos factores, pero debes venderlo por un precio inferior al original u ofertado oficialmente en una tienda.