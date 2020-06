Dan a conocer los colores del Samsung Galaxy Note 20

Mucho se ha rumoreado sobre la próxima generación de teléfonos Galaxy Note y ahora el leaker Ishan Agarwal ha revelado los colores en lo que estará disponible el Galaxy Note 20, así como también el Galaxy Z Flip 5G.

Según la fuente, el Note 20 estará disponible en colores gris, verde menta y cobre. Por otro lado, su hermano mayor, el Note 20+, que probablemente podría llamarse Note 20 Ultra, podría estar disponible en tonos cobre, blanco y negro.

It’s true: Black, Grey & Copper colour options for the #Samsung #GalaxyZFlip 5G.

Note20 5G: Grey, Green & Copper

Note20+ / Ultra 5G: Copper, White & Black

Note: There may be more colour options but these, I can confirm. #GalaxyNote20 #GalaxyNote20Series #GalaxyNote20Plus https://t.co/R1BvAhlkRo

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 13, 2020