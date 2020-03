Samsung desinfectará en sus centros de servicio y tiendas sus productos 

Si bien todos sabemos que si se usa protectores de pantalla y fundas (dependiendo del material), es más fácil de limpiar y desinfectar con alcohol o toallitas con cloro, este está escaseando en muchos lugar. Por eso Samsung ayudará a matar los virus desde sus tiendas.

Una de las recomendaciones constantes, debido a que se lleva el smartphone a todos lados, es limpiarlo de forma constante…sobre todo si sales con el equipo lo usas y colocas en superficies para apoyarlo.

En un esfuerzo mundial, la marca ofrece un servicio gratuito de sanitización para desinfectar sus productos, como los smartphones Galaxy, la línea de wearables Galaxy Watch y los auriculares GalaxyBuds, usando luz ultravioleta, por lo que no se necesitan de químicos, para evitar dañar la capa oleofóbica y mantener el funcionamiento del equipo intacto.

Esta medida se está realizando en 19 países en donde se ofrece Centros de servicio y en las Samsung Experience Stores. Pronto se incluirá a México, Australia, Austria, Canadá, República checa, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungrií, India, Indonesia, Israel, Italia, Jordania, Kazakhstan, Latvia, Holanda, Panamá, Filipinas, Rumania, Singapur, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

Otros países en donde se da son:Argentina, Chile, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, España, Suecia, Estados Unidos, Ucrania y Vietnam.

Al usar diferentes equipos los resultados pueden variar y no se puede asegurar que las personas no contraigan el Covid-19, por lo que es indispensable seguir las reglas de higiene impuestas a nivel mundial como es el lavado frecuente y correcto de las manos con agua y jabón, dejando el alcohol o gel con base alcohol solo cuando no se tenga acceso a un baño.

Con información de SamMobile