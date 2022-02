Motorola por fin ha presentado de manera oficial la tercera generación del moto g stylus, que ahora llega bajo la versión 2022, y lo hace con mejoras importantes, tanto a nivel de diseño como en especificaciones técnicas.

Este teléfono destaca por integrar un Stylus, con el cual podrás dibujar, hacer garabatos, escribir o incluso firmar documentos en línea. En cuanto a sus especificaciones, el nuevo dispositivo viene con una pantalla de 6.8 pulgadas con frecuencia de actualización de 90Hz y resolución Full HD+.

En su interior encontramos un procesador Helio G88 de MediaTek que se combina con dos opciones con 4 GB o 6 GB de memoria RAM junto con 128 GB de almacenamiento interno. La mala noticia es que este equipo carece de 5G, por lo que será una pega importante.

Por otro lado, en el apartado fotográfico encontramos un módulo ovalado con tres cámaras en su interior siendo el sensor principal uno de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles con campo de visión de 118 grados y un lente macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles.

Otras características importantes que integra el moto g stylus 2022 es una batería de 5000 mAh de 10W, que debería proporcionar hasta dos días enteros de autonomía, pero con una carga lenta que podría tomar horas cargarla al ciento por ciento.

Motorola ha integrado Android 11 como sistema operativo en este dispositivo, aunque promete una actualización importante garantizada, esto significa que el teléfono sé actualizará a Android 12, pero no más allá, es decir, no recibirá actualizaciones más adelante, no habrá Android 13 ni futuras versiones.

El nuevo moto g stylus 2022 ya está disponible en preventa en Estados Unidos donde los usuarios lo pueden adquirir en tiendas como Amazon, Best Buy, Walmart y en el sitio web de la compañía, su costo es de 299 dólares, disponible en colores Twilight Blue y Metallic Rose. No se ha dado a conocer su disponibilidad en otros países, aunque este equipo debería aterrizar en México en algún momento de este año.