Cómo festejar a mamá en la cuarentena

Se acerca un día muy especial para todos: el Día de las Madres. No cabe duda de que este año ha dado un giro de 180°, ya que hemos tenido que adaptar muchas de nuestras actividades habituales dentro de casa, y eso incluye nuestras celebraciones. Quién no recuerda que cada año en esta fecha los restaurantes estaban llenos, todos salían a festejar o los bailables que preparaban los niños en la escuela. Si bien esta ocasión no tendremos la oportunidad de festejar fuera de casa, celebremos este día tan especial en familia y recordemos el verdadero regalo de estar unidos y si estás lejos, mantenerse conectados.

1. Despierta, mi bien, despierta

Haz de este día el mejor para tu mamá sorprendiéndola desde temprano. Junta todos tus ingredientes y prepárale su desayuno favorito. Imagínate que la despierte el aroma de unos hot cakes o chilaquiles desde la cocina. Desayunen juntos y capturen el momento con una fotografía con efecto bokeh con el modo retrato de tu smartphone el cuál puedes encontrar en los nuevos moto g8, moto g8 power y moto g8 power lite, podrás tomar fotos extraordinarias muy de cerca o con un ángulo ultra-amplio y de calidad profesional gracias a su sistema de múltiples cámaras.

2. Hora gourmet y happy hour con tu mejor amiga

Una habilidad que muy seguramente todos estamos mejorando es cocinar, ya que además de ser muy divertida, es deliciosa. Preparen juntos un platillo digno de un blog de #FoodPorn y después sigan la receta de un rico cocktail. Experimenten juntos con distintos ingredientes que tengan en casa.

Para tomar la foto del recuerdo, el lente macro de los nuevos integrantes de la familia moto g8 hará que sus fotos se vean de calidad profesional. Además, la Inteligencia Artificial (IA) de todo el portafolio Motorola, reconoce cuando es comida para, instantáneamente, resaltar el aspecto y los colores de la comida. Fotografía: Daniel Bengoa

3. Cine en casa

En estos momentos una de las cosas que más extrañamos es ir al cine, por eso en este día especial podemos traer esa experiencia a casa. Con la brillante pantalla HD+ ultra amplia del moto g8, y la poderosa batería de 5,000 mAh que tiene el nuevo moto g8 power, la batería no te fallará, pues asegura hasta 11 horas de películas de corrido. Lo que sigue es preparar palomitas, bajar las luces y dejar que tu mamá escoja su película favorita para disfrutarla juntos.

4. Sesión de fotos en familia

Muchas veces subestimamos los escenarios que tenemos en casa, cuando en realidad podemos encontrar grandes oportunidades para tener una buena foto. Lo único que necesitas es encontrar una zona con buena iluminación y un smartphone con cámara.

Si eres una mamá que festeja su primer día de las madres, ¿qué te parece usar la cámara macro de los moto g8 power, moto g8 power lite y moto g8 para tomar el pie de tu bebé en tu mano?, o si tú eres el hijo adulto, convence a tu mamá para hacer una sesión de time lapse mientras se divierten y ríen juntos. Agrega ediciones divertidas a tus fotos, por ejemplo, color spot, la cual te permite escoger sólo un color de la imagen y lo demás en blanco y negro. Ambas funciones las encuentras en los más recientes dispositivos de Motorola.

5. Lejos a distancia, pero cerca en el corazón

Ahora, si tú estás lejos de tu mamá también tenemos otro tip para ti. La tecnología es una maravilla que nos permite permanecer conectados con los nuestros, por lo tanto, saquemos ventaja de las innovaciones en pantalla y en cámara de nuestro smartphone, para comunicarte con tu mamá a través de una videollamada. Pónganse creativos, incluso hasta puedan cantar sus canciones favoritas con un karaoke virtual, mientras comparten una bebida juntos.

Para llamarla puedes utilizar tu motorola one hyper con su pantalla de 6,5” de borde a borde, no te perderás ningún detalle del video, la cámara Pop-Up de este smartphone te dará un apoyo extra para disfrutar de una gran pantalla, lo mejor es que se activa en menos de un segundo, incluso a través del gesto de girar la muñeca que incluyen los smartphones de Motorola.

Como verás, este día no tiene que dejar de ser memorable, en familia, conviértanlo en un momento especial utilizando las grandes herramientas que tenemos a nuestro alcance, lo más importante será divertirte en compañía de tu mamá. Recuerda lo increíble que es encontrar el balance entre el uso que le damos a la tecnología y disfrutar el momento. A esto le llamamos #PhoneLifeBalance.

