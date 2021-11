Esta mañana, el fundador y CEO de realme, Sky Li, confirmó a través de su cuenta de Twitter que su próximo smartphone de alta gama se llamará GT 2 Pro. Si bien la imagen revela el aspecto del dispositivo, lo que más nos llama la atención es que se asemeja mucho al Nexus 6P de Google presentado en 2016, por lo menos en el apartado fotográfico.

El nuevo dispositivo se describe como el buque insignia más premium que tendrá realme hasta la fecha y estará disponible en todo el mundo, por lo que es una muy pero muy buena noticia.

Después de la confirmación de Li, el leaker OnLeaks, una de las fuentes más reputadas de la industria publicó, junto con 91Mobiles, el primer render oficial del dispositivo, que muestra que se desvía totalmente del aspecto que tienen el realme GT y GT Neo2. En su lugar, el GT 2 Pro tendrá un módulo fotográfico al más puro estilo Nexus 6P que se extiende por toda la parte posterior del teléfono.

GT 2 Pro – that’s how we are going to name our first and most premium flagship phone. Always feel great to deliver something new and exciting to users worldwide. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/ngX5VI409S

— Sky Li (@skyli_realme) November 29, 2021