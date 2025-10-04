Edge 70 (X70 Air) ultradelgado, la respuesta de Motorola al iPhone Air

Motorola prepara un competidor que promete pelear en el mercado de los smartphones ultradelgados.

El Edge 70, conocido en China como Moto X70 Air, se perfila como una alternativa sólida frente a los recientes lanzamientos del iPhone Air y el Samsung Galaxy S25 Edge, con un grosor menor a 6 mm.

La carrera por el smartphone más delgado

La industria móvil vive una nueva tendencia centrada en la delgadez extrema. Samsung inició esta competencia con el Galaxy S25 Edge a principios de 2025, alcanzando un grosor de apenas 5,8 mm en su punto más estrecho.

Apple respondió con el iPhone Air, que mide solo 5,64 mm en la mayor parte de su cuerpo, excluyendo la zona elevada de la cámara que la compañía denomina “plateau”.

Motorola no quiere quedarse fuera de esta batalla tecnológica y apuesta por un diseño que rivaliza directamente con estos gigantes.

Motorola Edge 70 busca su espacio

Según información compartida por el filtrador Evan Blass, reconocido por su precisión en filtraciones tecnológicas, el Motorola Edge 70 tendrá un grosor inferior a 6 mm.

Esta medida lo colocaría prácticamente al mismo nivel que el iPhone Air y el Galaxy S25 Edge, aunque ligeramente por encima de ambos en términos numéricos.

El dispositivo representa una evolución significativa respecto al Edge 60, que medía 7,9 mm de grosor (8,2 mm según el color elegido).

Diseño distintivo con colaboración Pantone

Motorola apuesta por diferenciarse mediante el color y los detalles de diseño. El Edge 70 llegará al mercado en tres opciones cromáticas desarrolladas en colaboración con Pantone: Bronze Green, Gadget Gray y Lily Pad.

Los vídeos promocionales filtrados muestran acentos de color en los cuatro círculos elevados de la isla de cámaras (tres sensores y un flash LED) y en el botón lateral dedicado.

La compañía abandona las pantallas curvas características de generaciones anteriores del Edge, optando por un panel plano que marca una dirección estética renovada.

Especificaciones técnicas preliminares

Aunque Motorola mantiene silencio oficial sobre las características completas, las filtraciones revelan detalles interesantes del apartado fotográfico.

El Edge 70 contará con una cámara principal de 50 MP equipada con estabilización óptica de imagen (OIS) y píxeles de 1,0 µm. La configuración se complementa con un sensor ultra gran angular que ofrece un campo de visión de 120°.

El sistema de audio incluirá soporte para Dolby Atmos, según se aprecia en las etiquetas de las imágenes filtradas.

Un elemento distintivo será el botón físico dedicado a funciones de inteligencia artificial, llamado “Moto AI”, ubicado en el lateral del dispositivo con un acento de color que lo hace destacar visualmente.

Esta apuesta por la IA hardware refleja la estrategia de Motorola de integrar capacidades de inteligencia artificial de forma accesible.

Lanzamiento global bajo dos nombres

La estrategia de nomenclatura de Motorola sigue un patrón dual. En China, el dispositivo se comercializará como Moto X70 Air, mientras que en el resto del mundo adoptará el nombre Edge 70.

La compañía china ya confirmó que el X70 Air llegará al mercado asiático durante octubre, aunque no especificó una fecha exacta.

Para los mercados internacionales, incluyendo México y Latinoamérica, no existe aún confirmación oficial de disponibilidad ni fechas concretas.

Las filtraciones apuntan a un precio aproximado de $809 dólares para la configuración con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Esta cifra lo posicionaría en el segmento de gama alta.

