A tan solo dos meses de su lanzamiento, Google ha comenzado a liberar una nueva actualización de software para el Chromecast con Google TV. Se trata de la versión número 200918.015, la cual trae algunas novedades importantes que mejoran algunos aspectos en cuanto al rendimiento y la estabilidad.

Según los reportes de los usuarios, la actualización pesa alrededor de 90MB y se instala automáticamente una vez que se haya descargado. Para comprobar que ya lo tengas instalado en tu dispositivo solo debes ir a Configuración, Sistema, Acerca de, Actualizaciones del sistema.

Con esta nueva versión de software Google soluciona algunos problemas con la conexión HDMI, así como algunos errores de audio. Por otro lado, el control de igual manera se ha actualizado a la versión de firmware 24.2 que estará disponible poco tiempo después de que se haya actualizado el Chromecast.

Por otro lado, hay reportes de que la aplicación Netflix no aparece en la interfaz de Google TV. Los usuarios informan que ya no pueden encontrar la app de streaming en este sistema, pero no parece impedir que la gente vea sus series o películas favoritas.

Hasta el momento Google no ha confirmado la causa de este problema, no se sabe si se trata de un cambio permanente o de un simple error que vino con la más reciente actualización.

Con información de Android Authority