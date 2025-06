El esperado Nothing Phone 3 alista su llegada a México, se presentará el 1 de julio

El panorama de los smartphones está por recibir a un nuevo contendiente que promete dar de qué hablar. El Nothing Phone 3 se prepara para su lanzamiento en México y otros mercados globales, y la marca británica finalmente ha desvelado la fecha oficial.

Este dispositivo se perfila como el primer auténtico “buque insignia” de la compañía, y ya se han comenzado a filtrar detalles que anticipan cambios significativos, incluyendo una posible renovación en su ya icónico diseño.

Anoten el calendario para el lanzamiento global

A través de una publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), la compañía liderada por Carl Pei ha desvelado la fecha clave: el Nothing Phone 3 se lanzará globalmente el próximo 1 de julio a las 11 A.M (CDMX).

Por el momento, el anuncio no ha profundizado en otras características del esperado smartphone. Hasta ahora no se ha confirmado a partir de qué día estará disponible para adquirirse desde la página oficial de Nothing en México.

¿El fin de una era? El posible adiós a la interfaz glyph

Uno de los cambios más comentados, y que cobra fuerza con los adelantos oficiales, es la posible ausencia de la Interfaz Glyph. Este sistema de luces LED en la parte trasera ha sido el sello distintivo de los Phone (1) y Phone (2).

Prescindir de ella representaría un giro notable en el lenguaje de diseño de Nothing. En su lugar, otro “teaser” mostró el equipo con un panel trasero texturizado y de doble tono, sugiriendo una nueva dirección estética.

La promesa de un “verdadero buque insignia” alimenta las especulaciones sobre su potencia interna. Se barajan procesadores de última generación como el Snapdragon 8 Elite, o los MediaTek Dimensity 9400 y 9400+.

Además, se espera una batería que supere los 5,000 mAh y un sistema de triple cámara trasera que podría incluir un lente teleobjetivo de tipo periscopio, características dignas de la gama más alta del mercado.

El precio: un salto considerable en la estrategia de Nothing

Anteriormente, el propio CEO de Nothing, Carl Pei, insinuó que el Nothing Phone 3 podría tener un precio cercano a las 800 libras esterlinas (aproximadamente $20,900 MXN).

Esta cifra representaría casi el doble del precio de lanzamiento del Nothing Phone (2), que en su opción base de 8GB + 128GB se listó en $14,999 MXN. Este incremento lo posicionaría en una categoría de precio superior.

Recientes filtraciones han sugerido que las configuraciones de RAM y almacenamiento del Nothing Phone 3 podrían tener los siguientes costos: la versión de 12GB + 256GB podría costar $799 dólares (unos $15,400 MXN), mientras que el modelo con 16GB + 512GB alcanzaría los $899 dólares (alrededor de $17,300 MXN).

Fuente: Nothing