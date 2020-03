El lanzamiento global del Xiaomi Mi 10 será el próximo 27 de marzo

Después de ser anunciado en China a principios de este año, y originalmente, se suponía que se lanzaría globalmente en el Mobile World Congress 2020, la fecha del lanzamiento global del Mi 10 fue reprogramado debido al infeccioso brote del coronavirus en China.

Ahora, el fabricante chino ha reprogramado la fecha de lanzamiento que se ha dado a conocer hace algunas horas. Será el próximo 27 de marzo cuando la compañía finalmente anuncie la versión internacional de su nuevo buque insignia.

Enough waiting!

See you on March 27th!

Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth

— Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020