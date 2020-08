El logo de Harmony OS es diferente entre la versión china e inglés

Cualquiera de los tres diseños no luce nada atractivos, esperamos que esta información pueda no ser oficial

Se acerca la fecha para el Huawei Developer Conference 2020 que se llevará a cabo del 10 de septiembre al 12 de septiembre y se espera que se celebre completamente en línea. Según nuevos rumores, entre esas fechas la compañía china lanzará oficialmente la segunda versión de su sistema operativo Harmony OS, también conocido en China con HongMeng.

El rumor afirma que HongMeng 2.0 llegará con un nuevo logotipo, recordemos que la versión no china del sistema operativo se conoce como Harmony OS, tendrán diferentes logotipos, por lo que sería casi un hecho que ambas versiones tengan una identidad muy diferente, pero sin dejar de lado el objetivo de la compañía.

De acuerdo con información publicada en la red social Weibo, Huawei se ha registrado tres logotipos que serán los que se presentarán comercialmente el próximo 10 de septiembre y que pertenecen tanto a la versión global que es Harmony OS como la versión china HongMeng OS.

El primer logotipo viene con una serie de líneas que forman lo que parece la palabra “Hiii”, la segunda imagen es bastante similar a la primera, pero en este caso se añade algunos puntos. Por otro lado, la versión china es completamente diferente, consta de dos pequeños puntos y cuatro círculos de diferentes tamaños.

Personalmente, cualquiera de los tres diseños no luce nada atractivos, esperamos que esta información pueda no ser oficial, pues realmente no ofrece nada interesante estéticamente hablando.

Con información de Gizchina