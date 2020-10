Durante el evento de lanzamiento de la Serie HUAWEI Mate 40, Huawei reveló las nuevas mejoras que llegan a EMUI 11. Estas experiencias nuevas que cubren aspectos que van desde la interacción, la privacidad y seguridad, y hasta el desempeño. Al mismo tiempo estas nuevas características brindarán una experiencia más intuitiva, segura y sencilla para los usuarios de dispositivos Huawei.

Diseño centrado en las personas para una interacción más fácil y divertida

La nueva generación de pantalla siempre encendida (Always on Display AOD), en EMUI 11 integra tres elementos de arte en su diseño: forma, color y espacio. El nuevo AOD les permite a los usuarios personalizar las formas a su gusto, e incluso ir más allá de la paleta de colores predeterminada y usar colores de fotografías de su elección para un diseño más personalizado.

Por encima de todo esto, con EMUI 11 se puede agregar un cambio personal al AOD al colocar un GIF animado en la pantalla bloqueada. Las letras de tu poema o canción favorita pueden ser agregadas a la pantalla bloqueada, con la opción de escoger entre diferentes fuentes y colores, de esta manera el usuario mostrará su propia personalidad.

En la Serie Mate 40, EMUI 11 admite la función Ojos en Pantalla (Eyes on Display EOD), el cual controla el sensor de gestos de profundidad 3D para detectar la atención del usuario. Con solo una mirada, podrá encender la pantalla e iniciar la animación 3D.

Presentado por primera vez en EMUI 10, el Control de Gestos Inteligentes ahora soporta más gestos en EMUI 11. Las nuevas adiciones son más versátiles y son aplicables en más escenarios. Al mantener la palma de la mano sobre la pantalla, se muestra la hora, incluso cuando la pantalla está bloqueada. Los pases de aire ahora pueden usarse para desplazarse y pasar página en libros electrónicos, noticias, música, galería de imágenes y aplicaciones de video.

Además, con un movimiento de presión los usuarios podrán tomar llamadas y controlar la reproducción de medios. Por su parte, los movimientos verticales pueden usarse para ajustar el volumen de la música. Además el volumen del tono de entrada de una llamada se reduce automáticamente cuando el usuario está mirando la pantalla. Estas capacidades ofrecen más opciones para interactuar con el dispositivo y no solo el control físico en sí.

La Colaboración Multipantalla ahora admite pantallas flotantes múltiples

Con EMUI 11, la Serie HUAWEI Mate 40 aplica la comodidad de la interacción Multiventana del smartphone a la Colaboración Multipantalla, haciendo posible abrir tres aplicaciones diferentes de smartphone en una PC conectada. Con este soporte multitarea mejorado, los usuarios son libres de anotar recordatorios en el HUAWEI Notepad, mientras ven un curso en línea y envían mensajes de texto al mismo tiempo.

Las mejoras hechas a la multiventanta permiten a EMUI 11 soportar ventanas múltiples simultáneamente en el smartphone, para ofrecer a los usuarios la opción de personalizar su experiencia en sus preferencias y así, maximizar su productividad. El tamaño de la ventana flotante es ajustable y se puede mover a lo largo de toda la pantalla para dar a los usuarios un nivel de comodidad mucho más alto.

EMUI 11 también presenta el totalmente nuevo Modo de Conversación por Email, el cual convierte el modo de lectura de los emails tradicionales en conversaciones. Esta característica esconde a la vista partes redundantes de los emails convencionales, como las firmas largas, para enfocarse en la conversación, permitiendo a los usuarios la rápida lectura de sus emails como si fueran mensajes, o simplemente responder con texto y archivos.

Por otro lado, MeeTime ahora está disponible en 12 países fuera de China, incluyendo Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Alemania, Italia, Francia, España y Polonia.

Además, el asistente de voz Celia ahora está disponible en inglés, francés, español, italiano y alemán, a lo largo de 15 países, incluyendo Reino Unido, Francia, España, Malasia, Tailandia, Filipinas, Chile, México, Colombia, Perú, Sudáfrica, Polonia, Italia, Alemania, y Singapur.

Funciones completas de seguridad y protección de la privacidad

Mientras se desarrollaba el sistema de seguridad de EMUI, Huawei se adhiere a sus principios de protección de la privacidad de no perturbar, no rastrear y no exponer, dando al usuario plena conciencia y control sobre sus datos personales. En la Serie Mate 40 de HUAWEI, EMUI 11 las fotos tomadas en los smartphones contienen información privada como la ubicación y la hora en la que la foto fue tomada, el dispositivo con la que fue capturada y más. Con EMUI 11, los usuarios de la Serie Mate 40 de HUAWEI pueden estar seguros de que su información privada es eliminada antes de ser enviada a otros vía HUAWEI Share.

IA Private View ayuda a mantener las conversaciones y la correspondencia privada, incluso cuando los usuarios están en espacios concurridos como trenes o un elevador. Cuando está activada, esta función usa reconocimiento facial para identificar si el usuario que lee es el propietario del dispositivo. El contenido de la notificación es escondido automáticamente si se detecta a alguien que no es el dueño o a múltiples personas mirando la pantalla.

Los smartphones a veces reciben mensajes mientras son proyectados a una pantalla más larga o mientras se hacen presentaciones o videos. EMUI 11 entiende completamente la necesidad de privacidad en esos escenarios y asegura que las llamadas y las notificaciones entrantes no aparezcan en el dispositivo proyectado, para lograr una presentación sin interrupciones y para proteger la privacidad del usuario.

Experiencia perfecta después de 36 meses

EMUI ha proporcionado constantemente un rendimiento sin problemas y experiencias de juego de alta calidad a través de innovaciones como el Sistema de Archivo de Sólo Lectura Extensible (EROFS, por sus siglas en inglés), GPU Turbo y el Motor de Latencia Determinada, y EMUI 11 eleva la experiencia del usuario aún más. El potente Kirin 9000 libera todo el potencial de EMUI 11, asegurando que el HUAWEI Mate 40 Pro ofrezca una experiencia fluida después de 36 meses, y aporta una mayor eficiencia energética cuando se ejecutan juegos a altas velocidades. El cambio entre aplicaciones de uso frecuente que se ejecutan en primer y en segundo plano también es más fluido, y requiere menos relanzamientos de aplicaciones.

En la Serie HUAWEI Mate 40, EMUI 11 ofrece a los usuarios un desempeño perfeccionado y más estable, funciones mejoradas y más convenientes así como protección completa de privacidad. Adicionalmente la tecnología distribuida de Huawei en EMUI 11 da más poder a los dispositivos con capacidades de colaboración entre dispositivos, brindando nuevas y emocionantes experiencias en la Serie HUAWEI Mate 40, para brindar una experiencia vida inteligente perfecta. La beta de EMUI 11 ha sido lanzada en la Serie HUAWEI P40 (excepto P40 lite) y la Serie HUAWEI Mate 30, y estará disponible para más dispositivos próximamente.