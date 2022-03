No hay duda, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo que, si bien no es la mejor opción, si es la que usan millones de personas. Es por eso por lo que esta aplicación debe estar en constante actualización añadiendo nuevas funciones y, por ende, muchos dispositivos ya no suelen ser compatibles debido a que ya no tienen el software o el hardware mínimo para ejecutar la app.

Los desarrolladores año con año dejan de ser compatibles con varios teléfonos móviles, y este 2022 más de 10 dispositivos ya no podrán hacer uso del mensajero instantáneo de Meta. Actualmente, la plataforma es compatible con smartphones que ejecutan la versión Android 4.1 y superior, así como en iOS 10 y versiones posteriores. Además, de igual manera funciona con celulares feature phone con KaiOS 2.5.0 y versiones superiores.

No obstante, según WhatsApp, los dispositivos móviles y el software cambian con frecuencia, de modo que periódicamente se revisan los sistemas operativos compatibles y se hacen las actualizaciones pertinentes. Esto da como resultado que su última versión ya no tenga soporte para algunos teléfonos, entre los cuales se encuentran marcas de LG, Samsung, Xiaomi, Lenovo, HUAWEI e incluso iPhone.

Smartphones que ya no son compatibles con WhatsApp

LG Optimus 4X HD

LG Optimus L7

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy S3 Mini VE

Xiaomi Mi2s

Huawei Ascend G525

Lenovo S890

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 5

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone SE

Es importante mencionar que los iPhone que no estén actualizados a versiones superiores a iOS 10 no podrán ejecutar WhatsApp, pero si lo tienes actualizado a la versión más reciente no habrá ningún problema. Así mismo, los dispositivos que aparecen en la lista anterior se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de abril, esto significa que el último día será el 31 de marzo.