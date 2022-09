Google actualizó los requisitos mínimos para poder ejecutar los servicios móviles de Google con Android 13 en teléfonos inteligentes. Cada smartphone que quiera correr los GMS bajo la nueva versión de Android deberá cumplir algunos requisitos de hardware, los cuales no son tan exigentes.

Tu teléfono debe tener por lo menos 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento si deseas usar GMS en un dispositivo con Android 13. Jason Bayto, experto en Android Enterprise, afirma que los fabricantes ya no tienen la capacidad de precargar los servicios móviles de Google en teléfonos nuevos con menos de 2 GB de RAM.

De esta manera Google exige a los OEM que los dispositivos con Android Go Edition tengan como mínimo 16 GB de almacenamiento. Esto no solo aplica para dispositivos nuevos, sino también para aquellos que ya se encuentran actualmente en el mercado, de no cumplir estos requisitos no podrán actualizar a Android 13.

Esto significa que los fabricantes no podrán integrar los servicios móviles de Google o GMS en dispositivos que ejecutan Android 12 con menos de 2 GB de RAM, entonces, si tu equipo tiene un 1 GB de RAM no es compatible para la actualización al nuevo sistema operativo.

Esta no es la primera vez que Google impone dichos requisitos, ya que sucedió con el lanzamiento de Android 11 en 2020, cuando la compañía estableció que los teléfonos con menos de 512 MB de RAM no podían precargar los GMS.