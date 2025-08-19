Así se ha transformado la fotografía con Huawei, desde el P9 hasta el nuevo Pura 80 Ultra

Huawei ha dejado una huella imborrable en el mundo de la fotografía móvil, apostando por tecnologías que hoy han sido adoptadas por muchas otras marcas.

A continuación, repasamos las claves de su evolución, destacando los avances más importantes que han impactado a millones de usuarios en todo el mundo.

Innovaciones que transformaron la fotografía móvil

La marca asiática fue pionera en varios elementos que definieron nuevas reglas en la industria de los smartphones.

Huawei introdujo la colaboración con Leica en 2016, permitiendo que el HUAWEI P9 sea el primer teléfono en aprovechar óptica profesional y algoritmos de fotografía computacional propios.

Su sistema de cámara dual no sólo añadió otra lente, sino que realizó una integración para mezclar tomas RGB y monocromo, logrando imágenes con mejor color, nitidez y detalle, comparables con cámaras dedicadas de gama alta.

El sensor RYYB: Revolución en la fotografía nocturna

En 2019, la serie P30 de Huawei marcó un antes y un después al incluir el primer sensor RYYB de la industria.

Al cambiar el clásico pixel verde por amarillo, el sensor capturó hasta un 40% más luz, logrando imágenes nocturnas destacadas que antes sólo podían conseguirse con cámaras réflex.

Esta innovación permitió que la fotografía móvil diera un salto de calidad y que Huawei se mantuviera como referencia obligada en foto nocturna.

Zoom periscopio: Acercando lo lejano con nitidez

Otra función disruptiva fue el zoom periscopio presentado en la versión Pro del HUAWEI P30.

Su sistema óptico permitió un zoom híbrido de hasta 10 aumentos con baja distorsión, integrando varios sensores de manera inteligente para mantener la calidad de imagen, algo que en ese momento era impensable en un móvil.

Apertura variable y el salto a XMAGE

Con el HUAWEI Mate 50 Pro, la compañía innovó al integrar una apertura variable de 10 niveles, otorgando a usuarios avanzados y principiantes mayor control sobre la luz y el desenfoque óptico natural.

Además, se estrenó la tecnología XMAGE, desarrollada tras el fin de la alianza con Leica.

XMAGE representa una nueva era fotográfica, fusionando ciencia, cultura y tecnología para optimizar hardware, software y procesamiento de imagen, elevando la experiencia fotográfica en cada toma.

Ultra Iluminación y doble telefoto, el HUAWEI Pura 80 Ultra se lleva el podio

Huawei sigue empujando los límites de la fotografía móvil con sensores de Ultra Iluminación y cámaras con óptica de alta transmitancia, como se vio en la serie P60 Pro y, más recientemente, con la línea Pura.

El HUAWEI Pura 80 Ultra, presentado hace unas semanas, integra por primera vez dos teleobjetivos intercambiables en un solo módulo, logrando zoom óptico 3.7x y 9.4x, además de un sorprendente zoom digital de hasta 100 aumentos.

La cámara principal de 50 MP, de una pulgada y apertura variable, es capaz de captar 120% más luz que la generación anterior y alcanza un rango dinámico récord de 16EV.

De acuerdo con el ranking más reciente de DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra es hoy el mejor smartphone del mundo para fotografía, con 175 puntos, superando a todos sus competidores.