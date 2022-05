Han detectado una falla en la tienda de aplicaciones de HUAWEI, AppGallery, donde permite a los usuarios de este sistema operativo descargar aplicaciones de pago de forma gratuita. Debido a las sanciones interpuestas a la empresa china por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se traduce en no poder usar los servicios de Google en ninguno de sus dispositivos y así dar paso a que usen su propia tienda y servicios HMS, esto ha sido el punto más crítico.

Los usuarios pueden acceder a la AppGallery para descargar apps de Android sin Google Play Services, desde aquí hay un fallo que permite descargar e instalar aplicaciones de pago sin costo alguno.

Se trata de un nuevo exploit descubierto por el desarrollador de Android Dylan Roussel, quien afirma que la API subyacente de la tienda de HUAWEI no ofrece protección para las aplicaciones de pago. De acuerdo con el informe compartido por el sitio web 9to5Google, no hay necesidad de pagar por una app en particular, ya que es posible obtener un enlace de descarga APK válido para aplicaciones premium.

Este exploit en AppGallery podría usarse para la pirateria de aplicaciones, así como también para robar información y datos de los usuarios, donde los piratas informáticos podrían aprovecharse de la situación.

HUAWEI ya sabe de este fallo, pero hasta el momento no ha declarado nada al respecto. Cuando tengamos más información al respecto se lo haremos saber de inmediato.