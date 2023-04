Se ha estado hablando de este teléfono plegable de Vivo desde el año pasado y finalmente parece que está listo para ser lanzado al mercado y competir contra los grandes por la carrera de los smartphones plegables en formato clamshell.

Filtración de marketing

Es el competidor directo del Galaxy Z Flip4 de Samsung y el Find N2 Flip de OPPO. Un filtrador de información llamado Digital Chat Station compartió una foto en Weibo en donde se puede observar al supuesto Vivo X Flip.

Es una imagen oficial de marketing y muestra completamente el diseño del nuevo teléfono plegable de vivo. La característica principal es su gran pantalla exterior. De acuerdo con la foto filtrada, el Vivo X Flip va a tener una pantalla externa súper grande que ocupará, aproximadamente, la mitad de la parte posterior. La pantalla estará en posición vertical, como la del Galaxy Z Flip4, pero va a estar en la parte “inferior” de la cubierta.

Gran pantalla exterior

Encima de la pantalla estará un módulo circular que contendrá las cámaras, al estilo del Huawei P50 Pocket. Con este diseño, parece que el Vivo X Flip va a ser una mezcla de los plegables de Samsung y Huawei, pero con una pantalla externa más grande. Además, la cubierta posterior tendrá un patrón de diamante que le da un toque especial al diseño.

Y no podemos olvidar el color violeta, que es una opción que Samsung y OPPO también ofrecen en sus propios teléfonos plegables, por lo que tendremos diseños muy similares y atractivos en los tres casos. La foto que se filtró no muestra muy bien las cámaras del vivo X Flip, pero todo parece indicar que van a ser dos, y lo que se ve claramente es el logo de Zeiss. No sería sorpresa ya que han trabajado con Vivo durante algún tiempo.

Según filtraciones anteriores, se espera que el vivo X Flip tenga una pantalla interna con resolución Full-HD+ y un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Se rumorea que el nuevo teléfono plegable tipo flip de Vivo se presentará en abril, junto con el nuevo Vivo X Fold 2, aunque todavía no sabemos la fecha exacta.

Con este lanzamiento, Vivo se unirá a la lista de fabricantes que tienen teléfonos plegables tipo flip, junto con Samsung, OPPO, Motorola y Huawei. Todos ellos se venden en México y se distribuyen a nivel internacional. Solo falta saber si el nuevo Vivo X Flip llegará al mercado internacional, aunque con los Vivo X90 y Vivo X90 Pro ya estando disponibles, es probable que así sea.