Filtran algunas de las especificaciones que podría incluir el Galaxy Fold 2

Después de la presentación del Galaxy Z Flip hace unos días, los rumores sobre el Galaxy Fold 2 se han ido incrementando, por lo que ahora tenemos nueva información sobre el que sería el tercer teléfono plegable del fabricante coreano.

El filtrador Max Weinbach, una de las fuentes más confiables de los productos Samsung, publicó en Twitter información relacionada con el Fold 2. El leaker asegura que este nuevo plegable tendrá el mismo apartado fotográfico que el Galaxy S20 Plus.

Esto significa que el teléfono podría albergar un sensor de gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 64 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de tiempo de vuelo ToF VGA.

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020