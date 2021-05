Huawei ha estado desarrollando su propio sistema operativo para teléfonos de su marca desde hace varios años. Este OS se basa en la plataforma Android de código abierto que permitirá en el futuro lanzar servicios de Google y aplicaciones en sus dispositivos.

Debido a que HarmonyOS se basa en Android, esto permite que se pueda instalar en productos de terceros que no sean exclusivos de Huawei. Un entusiasta ha logrado descargar HarmomyOS 2.0 en un smartphone Xiaomi con interfaz MIUI. En el video, no se muestra el funcionamiento del sistema operativo, limitándose a demostrar el momento del lanzamiento, por lo que no nos comprueba su interfaz ni nada del sistema desarrollado por Huawei.

Es curioso que cuando el sistema arranca figuran los logotipos de Xiaomi y MIUI, así como la inscripción Powered by HarmonyOS. El creador del video prefirió no mostrar la pantalla de bloqueo, por lo que se vuelve confuso e incluso nos lleva a pensar que este video puede ser falso o con algún truco.

En otros temas relacionados con Xiaomi, se ha revelado el supuesto precio de la versión global del Mi MIX Fold, su smartphone plegable. Se suponía que este dispositivo iba ser comercializado exclusivamente en China, pero todo parece que la compañía se ha revindicado y lo lanzará también en mercados internacionales.

Según una fuente cercana al fabricante, el smartphone debutará en el mercado global a finales de este mes y lo hará con una sola versión con 16GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno a un costo de 2,428 dólares, aproximadamente.

El Mi MIX Fold es un plegable con procesador Qualcomm Snapdragon 888, con una batería de 5020 mAh con carga rápida de 67W, pantalla flexible de 8.01 pulgadas y una pantalla externa de 6.52 pulgadas. La cámara frontal es de 20 megapíxeles, tiene cuatro altavoces SOUND BY Harman Kardon, y una cámara principal de 108 megapíxeles.

Con información de XiaomiUI